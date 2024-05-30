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15:32, 30 мая 2024Культура

Раскрыто место захоронения Анастасии Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Место захоронения знаменитости раскрыли в ТАСС.

Ранее появилась информация, что Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Новой Москве рядом с отцом и братом. Отмечалось, что организацией похорон занимается сын актрисы. Сообщалось также, что отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же поселке.

О смерти Заворотнюк стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. В конце 2023 года дочь актрисы Анна Заворотнюк сообщала, что состояние ее матери не изменилось ни в худшую, ни в лучшую сторону.

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      Мария Рюрикова
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