Толпу чернокожих мужчин сняли с рейса из-за неизвестного запаха на борту

Daily Mail: мужчин сняли с рейса American Airlines из-за неизвестного запаха

Толпу чернокожих мужчин сняли с рейса авиакомпании American Airlines из-за неизвестного запаха, якобы исходившего от них. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Финикса в Нью-Йорк. Мужчины не были знакомы между собой и сидели в разных частях самолета. Однако именно они попали под подозрение, когда одна из стюардесс заметила странный запах на борту лайнера. Члены экипажа попросили их покинуть борт и около часа искали альтернативный рейс для чернокожих пассажиров. Когда найти его не удалось, мужчин вернули обратно в самолет.

«Я знал, что зайду, и толпа белых людей будет смотреть на меня так, будто я виноват в задержке рейса», — рассказал один из них. Авиакомпания пообещала разобраться в случившемся.

Ранее южноафриканская телеведущая Шамисо Мосака, которую сняли с рейса из-за «недисциплинированного» поведения, обвинила авиакомпанию в расизме. По данным источника, из-за того, что ведущая музыкального канала MTV Base South Africa отказалась соблюдать правила безопасности, пилоты были вынуждены остановить уже работавшие двигатели самолета, и рейс был задержан на 90 минут.