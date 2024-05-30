Эксперты предостерегли от покупки подержанных электрокаров

ArsTechnica: при покупке электрокара важно проверить батарею и двери

Специалисты издания ArsTechnica посоветовали пользователям тщательно проверять электромобили перед их покупкой. Материал доступен на сайте медиа.

Спрос на бывшие в употреблении электрические автомобили — главным образом, Tesla — вырос из-за доступных цен на машины. Также в ряде случаев при покупке электрокара в США можно получить налоговую льготу 4000 долларов. При этом эксперты считают, что машину надо тщательно проверять перед приобретением.

По словам аналитика AutoPacific Эда Кима, в первую нужно проверить ресурс аккумулятора. В большинстве случаев тяговая батарея будет в порядке, так как обычно они имеют ресурс до 8 лет. Затем Ким рекомендовал посмотреть на механические части — например, относящиеся к дверям и багажнику. Специалист подчеркнул, что если электрокар использовался в качестве такси, то у него наверняка будут проблема с дверями. Эд Ким предостерег потребителей от покупки подобных автомобилей.

Небольшие вмятины, царапины и сколы от камней встречаются у подержанных электрокаров достаточно часто. Также бывший владелец может установить на машину неподходящие шины. В заключении эксперты посоветовали отключить от бортового компьютера автомобиля смартфоны всех прежних владельцев — если этого не сделать, то бывший хозяин сможет оставить доступ к машине.

Ранее специалисты компании Recurrent заявили, что подавляющее большинство владельцев электромобилей еще не задумывались о замене аккумулятора. Считается, что ресурс тяговой батареи составляет до восьми лет.