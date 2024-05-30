В МИД России заявили о готовности поддержать суверенитет Китая

Замглавы МИД России Руденко: Россия готова поддержать суверенитет Китая

Россия готова поддержать суверенитет Китая и его территориальную целостность в ответ на провокации США вокруг Тайваня. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин. Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов», — рассказал дипломат.

Руденко также добавил, что Россия видит в политике США в отношении Тайваня аналогичную Украине ситуацию. По его словам, эти случаи указывают на создание Вашингтоном угрозы безопасности для Москвы и Пекина.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, рассчитывая воспользоваться ею в удобный момент для давления на Пекин. Он также добавил, что Соединенные Штаты своими действиями намерены «создать очаг напряженности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с целью сдерживания Китая.