В Польше заметили попытку Зеленского втянуть Варшаву в конфликт с Россией

Бывший замглавы МО заявил о попытке Зеленского втянуть Польшу в конфликт с РФ

Бывший замглавы Министерства обороны (МО) Польши Ромуальд Шереметьев рассказал о попытке украинского лидера Зеленского втянуть Варшаву в конфликт с Россией. Такое заявление он сделал в интервью изданию Do Rzeczy.

«Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. Украина заинтересована в том, чтобы кто-то еще появился в военном отношении для ее защиты, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов это не самое мудрое решение», — отметил он.

29 мая заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что руководство страны позволило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России и не ставит ограничений на его применение. Он добавил, что Варшава готовит новый пакет помощи Киеву.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что отказ ограничивать Киев в применении оружия опасен для Польши.