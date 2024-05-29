В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

Депутат Чепа: отказ ограничивать Киев в применении оружия опасен для Польши

Отказ Польши ограничивать Киев в применении переданного оружия опасен дня нее самой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил о возможных последствиях для Варшавы.

«Такими заявлениями Польша подвергает себя опасности, и это понятно. Прежде чем делать такие заявления, надо как следует подумать. К сожалению, многие этого не делают», — сказал депутат.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что руководство страны позволило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России и не ставит ограничений на его применение. Он добавил, что Варшава готовит новый пакет помощи Киеву.

Представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле уже ознакомились с позицией польского военного ведомства. «Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Сам Путин 28 мая уже отмечал, что в Москве внимательно следят за дискуссией западных стран о том, стоит ли позволять Киеву атаковать военные объекты на территории России переданными НАТО снарядами и вооружением. «Они [страны Запада] должны помнить, что это [европейские члены альянса], как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории», — подчеркнул он.

