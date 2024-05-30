В США высоко оценили российский ЗРК «Прометей»

Defense TV: ЗРК С-500 станет началом новой эпохи противовоздушной обороны

Последняя оружейная разработка России ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны (ПВО). Так российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» оценили в материале Defense TV.

Как отметили авторы, российский ЗРК обладает увеличенным радиусом действия и передовыми технологиями. Благодаря этому он может поражать цели на большой высоте: обнаруживать и моментально перехватывать ракеты противника в радиусе пары тысяч километров, а также достигать цели на околоземной орбите.

«По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью», — говорится в материале.

Ранее в России представили дрон из пенопласта. Он разработан российской компанией «Интегральные роботизированные технологии» («ИРТ») и предназначен для оперативной разведки.