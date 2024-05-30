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13:26, 30 мая 2024Наука и техника

В России представили дрон из пенопласта

Компания «ИРТ» представила дрон из пенопласта «ИРТ-Скаут»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская компания «Интегральные роботизированные технологии» («ИРТ») представила дрон самолетного типа «ИРТ-Скаут», который предназначен для оперативной разведки, на международном салоне «Комплексная безопасность». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат, который запускается с рук, получил корпус из пенопласта. Длительность полета дрона с полезной нагрузкой в 200 граммов составляет 60 минут, а дальность — 50 километров. «ИРТ-Скаут», который получил электродвигатель, развивает скорость до 90 километров в час.

Разработчики отметили, что пенопластовый корпус снижает стоимость изделия и упрощает процесс ремонта дрона в полевых условиях.

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В октябре 2023 года стало известно, что российские специалисты создали беспилотник самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы. Из металлических компонентов у дрона только двигатель и минимальный набор деталей, часть которых можно заменить на стеклопластиковые.

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      Даниил Иринин
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