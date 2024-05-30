В ЦБ согласовали кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

В Банке России согласовали кандидатуру Дмитрия Дубынина на пост главы НСПК

На заседании национального финансового совета, являющегося коллегиальным органом Банка России, согласовали кандидатуру нового главы Национальной системы платежных карт (НСПК). Им станет курировавший в Минцифры развитие технологий цифровой идентификации Дмитрий Дубынин, сообщает пресс-служба регулятора, не уточняя дату начала работы руководителя.

До прихода на пост директора департамента министерства Дубынин с 2018 по 2021 год занимался в ЦБ вопросами анализа и развития финтеха, а перед этим несколько лет работал в Минкомсвязи.

Владимир Комлев, руководивший оператором карт «Мир» с момента его создания, покинул пост в начале 2024 года. С тех пор обязанности руководителя НСПК исполнял Олег Тишаков, курировавший до этого правовое направление НСПК.

Ранее журналистам стало известно об инициативе Росфинмониторинга по включению НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, призванного дать финразведке возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые данные.