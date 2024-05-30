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12:02, 30 мая 2024Экономика

В ЦБ согласовали кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

В Банке России согласовали кандидатуру Дмитрия Дубынина на пост главы НСПК

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На заседании национального финансового совета, являющегося коллегиальным органом Банка России, согласовали кандидатуру нового главы Национальной системы платежных карт (НСПК). Им станет курировавший в Минцифры развитие технологий цифровой идентификации Дмитрий Дубынин, сообщает пресс-служба регулятора, не уточняя дату начала работы руководителя.

До прихода на пост директора департамента министерства Дубынин с 2018 по 2021 год занимался в ЦБ вопросами анализа и развития финтеха, а перед этим несколько лет работал в Минкомсвязи.

Владимир Комлев, руководивший оператором карт «Мир» с момента его создания, покинул пост в начале 2024 года. С тех пор обязанности руководителя НСПК исполнял Олег Тишаков, курировавший до этого правовое направление НСПК.

Ранее журналистам стало известно об инициативе Росфинмониторинга по включению НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, призванного дать финразведке возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые данные.

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      Дмитрий Воронин
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