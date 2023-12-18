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18:04, 18 декабря 2023Экономика

Оператора карт «Мир» покинет генеральный директор

Генеральный директор НСПК Владимир Комлев покинет пост в январе 2024 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Владимир Комлев, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, принадлежит Банку России), покидает свой пост с января 2024 года. Об этом от источников узнал Frank Media, после чего информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Увольнение текущего генерального директора может быть связано с неожиданным решением Центробанка либо с решением акционера и самого Комлева, который ранее уже пытался оставить пост.

По словам источников, исполнять обязанности главы компании первое время будет Олег Тишаков, курирующий правовое направление НСПК. Окончательное решение о замене еще не принято. До конца года Комлев и Тишаков встретятся с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Комлев запускал Национальную систему платежных карт в 2015 году, под его руководством проходили переговоры о передаче трафика международных платежных систем (МСП) Visa и Mastercard внутрь страны, запускалась платежная система «Мир» и Система быстрых платежей (СБП). Топ-менеджер был главой НСПК с августа 2024 года.

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      Мария Грушко
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