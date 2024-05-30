Ватикан обеспокоился возможным использованием ВСУ оружия для ударов по России

Ватикан озабочен возможным применением оружия для ударов по РФ

Ватикан озабочен возможным применением Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленного оружия для ударов по России. Использованием Киевом западных снарядов для ударов по российским целям обеспокоился государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, сообщает ANSA.

«Это должно беспокоить любого человека, которому дорог наш мир. Этот шаг может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива», — сказал он.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что ВСУ имеют право бить по российской территории боеприпасами, поставленными по инициативе Праги. Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен также отметил, что украинские военные смогут использовать для ударов по военным целям в России переданные Данией американские истребители F-16.