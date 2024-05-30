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20:27, 30 мая 2024Мир

Ватикан обеспокоился возможным использованием ВСУ оружия для ударов по России

Ватикан озабочен возможным применением оружия для ударов по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alessia Giuliani / Globallookpress.com

Ватикан озабочен возможным применением Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленного оружия для ударов по России. Использованием Киевом западных снарядов для ударов по российским целям обеспокоился государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, сообщает ANSA.

«Это должно беспокоить любого человека, которому дорог наш мир. Этот шаг может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива», — сказал он.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что ВСУ имеют право бить по российской территории боеприпасами, поставленными по инициативе Праги. Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен также отметил, что украинские военные смогут использовать для ударов по военным целям в России переданные Данией американские истребители F-16.

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      Семен Александров
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