Украине позволят бить по России поставленными по инициативе Чехии снарядами

Bild: ВСУ имеют право бить по РФ боеприпасами, поставленными по инициативе Чехии

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право бить по российской территории боеприпасами, поставленными по инициативе Праги. Его цитирует газета Bild.

«Чехия не возражает против того, чтобы Украина защищалась от агрессора, который пытается уничтожить ее государственность. В том числе с помощью ударов, которые неизбежно будут вестись по российской территории», — сказал чешский министр.

Ранее датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что ВСУ смогут использовать для ударов по военным целям в России переданные Данией американские истребители F-16.