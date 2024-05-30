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20:02, 30 мая 2024Мир

Украине позволят бить по России поставленными по инициативе Чехии снарядами

Bild: ВСУ имеют право бить по РФ боеприпасами, поставленными по инициативе Чехии

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право бить по российской территории боеприпасами, поставленными по инициативе Праги. Его цитирует газета Bild.

«Чехия не возражает против того, чтобы Украина защищалась от агрессора, который пытается уничтожить ее государственность. В том числе с помощью ударов, которые неизбежно будут вестись по российской территории», — сказал чешский министр.

Ранее датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что ВСУ смогут использовать для ударов по военным целям в России переданные Данией американские истребители F-16.

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      Глеб Бажуткин
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