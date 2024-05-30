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12:05, 30 мая 2024Мир

Власти Японии решили создать комиссию по НЛО

Kyodo: парламент Японии создаст комиссию по вопросам НЛО

Фото: Carl Court / Getty Images

Парламент Японии создаст межпартийную комиссию по вопросам неопознанных летающих объектов (НЛО) и неопознанных воздушных явлений. Об этом сообщает Kyodo.

«Парламент намерен потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов по вопросам НЛО. Если неопознанные воздушные явления окажутся неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии», — сообщается в материале.

Агентство отмечает, что комиссию возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада, а спикером станет экс-министр окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Японии, Синдзиро Коидзуми. По мнению авторов материала, это говорит о «серьезности намерений парламента».

В материале сообщается, что новая комиссия будет официально создана 6 июня.

28 мая глава Минобороны Японии Минору Кихара сообщил о попытке запуска спутника-шпиона Северной Кореи, которая окончилось неудачей. КНДР пыталась запустить спутник 27 мая в 22:43 (16:43 мск). Для южной японской префектуры Окинава после предполагаемого пуска было объявлено предупреждение об эвакуации. Оно было отменено после того, как ракета спустя несколько минут пропала над Желтым морем.

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      Дарья Устьянцева
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