Глава Новороссийска предупредил жителей о воздушной угрозе

Глава Новороссийска Кравченко предупредил о возможной воздушной угрозе

В Новороссийске поступила информация о возможной воздушной угрозе, предупредил глава российского города Андрей Кравченко. Сообщение об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«От служб безопасности поступила информация о возможной воздушной угрозе. В настоящий момент атаки на город не происходит», — говорится в сообщении градоначальника.

Кравченко призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, глава Новороссийска рекомендовал укрыться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе.

Кравченко обратился к жителям с просьбой не использовать автомобили в качестве укрытия и не прятаться под стенами многоквартирных домов. Он также призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.

Новороссийск последний раз попадал под удар ВСУ в ночь на 17 мая.

Город пытались атаковать более 10 беспилотников. После падения дронов, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, произошли «локальные возгорания». Предварительно, никто из жителей не пострадал.

По неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать морской порт и нефтебазу в Новроссийске. Летательные аппараты упали на территории предприятия в «Импортпищепром», нефтеперерабатывающего завода «Газпром» в Кирилловке, нефтебазы «Грушевая балка» и мазутного терминала порта.