Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 30 мая 2024Россия

Глава Новороссийска предупредил жителей о воздушной угрозе

Глава Новороссийска Кравченко предупредил о возможной воздушной угрозе

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Новороссийске поступила информация о возможной воздушной угрозе, предупредил глава российского города Андрей Кравченко. Сообщение об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«От служб безопасности поступила информация о возможной воздушной угрозе. В настоящий момент атаки на город не происходит», — говорится в сообщении градоначальника.

Кравченко призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, глава Новороссийска рекомендовал укрыться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе.

Кравченко обратился к жителям с просьбой не использовать автомобили в качестве укрытия и не прятаться под стенами многоквартирных домов. Он также призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.

Новороссийск последний раз попадал под удар ВСУ в ночь на 17 мая.
Город пытались атаковать более 10 беспилотников. После падения дронов, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, произошли «локальные возгорания». Предварительно, никто из жителей не пострадал.

По неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать морской порт и нефтебазу в Новроссийске. Летательные аппараты упали на территории предприятия в «Импортпищепром», нефтеперерабатывающего завода «Газпром» в Кирилловке, нефтебазы «Грушевая балка» и мазутного терминала порта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В суд передали дело двух разведчиков ВС России. Они похитили девушку под видом украинской шпионки и жестоко убили

      Назван способ убрать живот после 40 лет

      Аналитик заявил о препятствовании Запада переговорам даже при желании Киева

      Цены на российское зерно заметно выросли

      На Западе заявили о давлении на Байдена по вопросу ударов ВСУ по России

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

      Лавров назвал причины трудности диалога о мире с Украиной

      Открытое горение на территории складов на востоке Москвы ликвидировали

      Женщин предостерегли от ошибок при выполнении усиляющего оргазмы упражнения

      В ЛНР рассказали о росте потерь ВСУ на харьковском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше