41-летняя женщина запретила мужчине ходить в туалет дома и попала за решетку

В Британии женщина заставляла партнера есть зубную пасту и попала за решетку

В Уинсфорде, Великобритания, женщина девять месяцев истязала партнера физически и психологически, была признана виновной в домашнем насилии и попала за решетку. Об этом сообщает Cheshire Constabulary.

41-летняя Сара Ригби и 40-летний Гарет Джонс познакомились через сервис онлайн-знакомств Plenty of Fish. В июле 2021 года они вступили в романтические отношения. Сначала все было хорошо, однако вскоре Ригби начала становиться все более и более контролирующей.

Пара жила в доме отца Ригби, но женщина заставляла платить партнера за аренду жилья 700 фунтов стерлингов в месяц (79 тысяч рублей). Она перенесла все вещи Джонса в гараж и запретила ему находиться дома одному, хотя он работал удаленно. Мужчина также не мог там ходить в душ и туалет: для этого ему приходилось посещать ближайший фитнес-зал. Помимо этого Ригби жаловалась на плохой запах изо рта Джонса и заставляла его есть зубную пасту.

Как пишет Daily Mail, женщина унижала и оскорбляла партнера. Например, перед совместным выходом на улицу она надевала на него шляпу, поскольку ей не нравился вид его волос. Ригби также была недовольна весом мужчины и контролировала его рацион. «Я начал верить, что со мной что-то не так», — рассказывает Джонс. Кроме того, она высмеивала мужчину в постели.

Когда Джонс не подчинялся партнерше, она оставляла его спать на полу без одеяла с открытыми окнами, не кормила, избивала и даже могла выгнать из дома в одном нижнем белье. Джонс так привык к этому, что всегда носил с собой походный набор: зубную щетку, гель для душа и маленькое полотенце.

Ригби следила за мужчиной, контролировала его финансы и не давала общаться с семьей и друзьями. «Я чувствовал себя в ловушке. Она всегда говорила, что, если я попытаюсь уйти, она выкинет мои вещи и обвинит в насилии меня. Так она поступала с предыдущими партнерами», — рассказывает Джонс.

Однажды мужчина все же не выдержал и сбежал от Ригби, не взяв с собой из дома почти ничего. В марте 2022 года он обратился в полицию. Во время судебных разбирательств Ригби продолжала издеваться над Джонсом, специально затягивала заседания и не сообщала важную информацию.

Она признала себя виновной, но не раскаялась. Поведение Ригби посчитали следствием ее ПТСР после некоего травматичкого события, пережитого в детстве. Однако выяснить, что же так повлияло на женщину, не удалось. Королевский суд Честера приговорил ее к 20 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. Джонс отмечает, что не скоро восстановится после пережитого насилия.

Ранее сообщалось, что жительница Китая стала одержима партнером из-за психического заболевания. Пограничное расстройство личности женщины привело к тому, что она стала контролировать партнера во всем.