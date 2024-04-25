Влюбленная девушка стала одержима мужчиной из-за заболевания

SCMP: в Китае девушка затерроризировала бойфренда из-за психического заболевания

Жительница Китая стала одержима партнером из-за психического заболевания. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

18-летняя Сяоюй из провинции Сычуань вступила в отношения с мужчиной, однако вскоре стала зависима от него и начала его навязчиво контролировать. Девушка заставляла его постоянно писать ей, где он и с кем, при этом отвечать на ее сообщения следовало в любое время дня и ночи. В результате Сяоюй так затерроризировала партнера, что ему стало плохо.

Однажды девушка позвонила мужчине более 100 раз подряд, но он не ответил. Сяоюй пришла в ярость и стала ломать и разбрасывать по дому вещи. Бойфренд обратился в полицию. Когда полицейские приехали на вызов, девушка находилась в неадекватном состоянии и грозилась спрыгнуть с балкона.

Сяоюй отправили в больницу, где ей поставили диагноз «пограничное расстройство личности». Врач, обследовавший девушку, заявил, что это состояние может сопровождаться и другими психическими заболеваниями, такими как тревога, депрессия и биполярное расстройство. Он не раскрыл причину болезни Сяоюй, но отметил, что она часто возникает у людей, не имевших здоровых отношений с родителями в детстве.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура годами терпел терроризирующую его соседку и стал бояться возвращаться домой. Женщина оскорбляла мужчину, портила входную дверь его дома, лила жидкости и бросала мусор на его порог.

