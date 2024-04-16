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19:26, 16 апреля 2024Из жизни

Женщина пять лет терроризировала соседа и превратила его жизнь в кошмар наяву

В Сингапуре мужчина решил переехать из-за терроризирующей его пять лет соседки

Фото: Jason Lee / Reuters

Житель Сингапура годами терпел терроризирующую его соседку и стал бояться возвращаться домой. Об этом сообщает AsiaOne.

43-летний мужчина по фамилии Чжао из города Ишунь рассказал, что соседка по фамилии Лян в течение пяти лет подвергала его издевательствам. Женщина оскорбляла мужчину, портила входную дверь его дома, а также выливала жидкости и бросала мусор на его порог. Чжао обращался в полицию более 20 раз, однако соседка не прекращала его терроризировать. В надежде собрать доказательства неадекватного поведения Лян мужчина решил установить камеру видеонаблюдения.

После этого женщина перестала кидать в дверь Чжао жидкости и мусор, однако продолжила регулярно осыпать его нецензурными ругательствами. Отмечается, что Лян не трогала других соседей и издевалась лишь над Чжао. «Если она увидит меня из окна, то будет кричать на меня и ругаться, досаждая тем самым всему району», — рассказывает мужчина. Из-за постоянных притеснений жизнь мужчины буквально превратилась в кошмар наяву. В ближайшее время он надеется переехать.

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Чжао добавил, что в настоящее время он живет в постоянном страхе и каждый день боится приходить домой. Он возвращается в ночное время, чтобы не быть замеченным Лян и избежать нового конфликта. «Ежедневно на меня оказывается сильное психологическое давление, я не могу нормально жить и отдыхать. Она сводит меня с ума», — утверждает мужчина. Из-за нападок соседки он неоднократно обращался к психиатрам и другим специалистам, чтобы справиться со стрессом.

По словам других соседей, они стараются избегать Лян. Они также пожаловались, что женщина постоянно шумит в ночное время и доставляет дискомфорт большому числу людей. «Когда она возвращается домой, то так сильно хлопает дверью, что все просыпаются», — говорит один из соседей. В настоящее время на Лян подано заявление в полицию, правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее в США арестовали мужчину, который по ошибке вломился в дом соседа, принял того за грабителя и избил. Пострадавшему понадобилась помощь врачей, так как у него были сломаны три ребра и имелись другие неопасные для жизни травмы.

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