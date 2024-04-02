Мужчина открыл своим ключом дверь в дом соседа и по ошибке избил его

NY Post: в США мужчина по ошибке вломился в дом соседа и избил его

В США арестовали мужчину из штата Техас, который по ошибке вломился в дом соседа, принял того за грабителя и избил. Об этом сообщает New York Post (NY Post).

Около половины второго ночи в понедельник, 25 марта, житель города Сан-Антонио Эрик Коллазо вошел в дом пожилого мужчины, открыв замок ключами от двери своего жилища. Пожилой хозяин дома рассказал, что как раз шел в ванную, когда на пороге комнаты появился высокий мужчина, одетый в черное.

Коллазо решил, что пожилой мужчина вломился в его дом, «начал кричать и нападать на него», а потом убежал. Пострадавшему понадобилась помощь врачей, так как у него были сломаны три ребра и имелись другие неопасные для жизни травмы. Полицейским не составило большого труда найти Коллазо, так как он случайно оставил в ванной комнате избитого пенсионера свой мобильный телефон. Правоохранители заявили, что при задержании мужчины почувствовали от него сильный запах алкоголя.

При этом во время проверки выяснилось, что ключ от дома Коллазо действительно подошел к замку двери пострадавшего. В данный момент полиция считает, что застройщик мог поставить в несколько домов района двери с идентичными замками. «Очень странно, что кто-то может войти в чужой дом с ключом от своего», — заявила жительница района.

Коллазо внес за себя залог и вышел из тюрьмы. Его обвиняют только в побоях. Обвинение в незаконном проникновении в чужое жилье не выдвигалось.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина попал за решетку из-за характерной орфографической ошибки, которую допустил в личном сообщении в соцсети. 48-летний Гэри Янг нарушил судебный запрет на общение с бывшей девушкой, но продолжал писать ей в соцсети с подставного аккаунта.