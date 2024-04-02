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19:10, 2 апреля 2024Из жизни

Мужчина открыл своим ключом дверь в дом соседа и по ошибке избил его

NY Post: в США мужчина по ошибке вломился в дом соседа и избил его
Eric Collazo

Eric Collazo. Фото: Bexar County Sheriff's Office

В США арестовали мужчину из штата Техас, который по ошибке вломился в дом соседа, принял того за грабителя и избил. Об этом сообщает New York Post (NY Post).

Около половины второго ночи в понедельник, 25 марта, житель города Сан-Антонио Эрик Коллазо вошел в дом пожилого мужчины, открыв замок ключами от двери своего жилища. Пожилой хозяин дома рассказал, что как раз шел в ванную, когда на пороге комнаты появился высокий мужчина, одетый в черное.

Коллазо решил, что пожилой мужчина вломился в его дом, «начал кричать и нападать на него», а потом убежал. Пострадавшему понадобилась помощь врачей, так как у него были сломаны три ребра и имелись другие неопасные для жизни травмы. Полицейским не составило большого труда найти Коллазо, так как он случайно оставил в ванной комнате избитого пенсионера свой мобильный телефон. Правоохранители заявили, что при задержании мужчины почувствовали от него сильный запах алкоголя.

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При этом во время проверки выяснилось, что ключ от дома Коллазо действительно подошел к замку двери пострадавшего. В данный момент полиция считает, что застройщик мог поставить в несколько домов района двери с идентичными замками. «Очень странно, что кто-то может войти в чужой дом с ключом от своего», — заявила жительница района.

Коллазо внес за себя залог и вышел из тюрьмы. Его обвиняют только в побоях. Обвинение в незаконном проникновении в чужое жилье не выдвигалось.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина попал за решетку из-за характерной орфографической ошибки, которую допустил в личном сообщении в соцсети. 48-летний Гэри Янг нарушил судебный запрет на общение с бывшей девушкой, но продолжал писать ей в соцсети с подставного аккаунта.

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      Никита Савин
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