Названы самые популярные смартфоны с ИИ

Counterpoint Research: Samsung Galaxy S24 Ultra — самый продаваемый ИИ-смартфон

Специалисты Counterpoint Research перечислили самые продаваемые смартфоны с функциями искусственного интеллекта (ИИ) в первом квартале 2024 года. Отчет доступен на сайте агентства.

Лидером сегмента оказалась Samsung, смартфоны которой заняли топ-3 рейтинга. Самым популярным телефоном назвали Samsung Galaxy S24 Ultra, который получил долю 30,1 процента. Ниже расположились Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+ — 16,8 и 11,5 процентов соответственно.

Ниже расположились Xiaomi 14, Vivo X 100, Xiaomi 14 Pro, Oppo Find X7, OnePlus 12, Honor Magic 6 и Google Pixel 8 Pro. Аналитики отметили, что в первом квартале года 6 процентов смартфонов имели поддержку ИИ. Среди гаджетов премиум-класса — аппаратов дороже 600 долларов, или 54 тысяч рублей — доля девайсов с функциями искусственного интеллекта превысила 70 процентов.

Аналитики Counterpoint Research подчеркнули, что всего за первый квартал количество моделей смартфонов с поддержкой ИИ увеличилось с 16 до более 30 штук. По прогнозу экспертов, в 2024 году доля смартфонов с ИИ вырастет до 11 процентов.

Ранее специалисты агентства Canalys рассказали о появлении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах. По прогнозу аналитиков, к 2028 году работать с ИИ сможет каждый второй телефон.