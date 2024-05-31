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15:11, 31 мая 2024Силовые структуры

Бывшего замглавы УМВД российского региона задержали из-за мигрантов

СК задержал экс-замглавы УМВД Тульской области по делу о незаконной миграции

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Следователи задержали бывшего замглавы управления МВД России по Тульской области по подозрению в причастности к организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Экс-полицейскому вменяются статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 322.1 («Организация незаконной миграции») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время следователи проводят обыски по месту его жительства и в служебном кабинете.

17 мая сообщалось, что четырех высокопоставленных сотрудников из руководства полиции Тульской области задержали за организацию незаконной миграции. Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления по вопросам миграции Дениса Оськина, полковника полиции Елены Боровик, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками и беженцами и начальников разрешительно-визового отдела.

Следствие полагает, что подозреваемые организовали незаконное пребывание в России минимум 700 иностранных граждан, помогая им с постановкой на учет и регистрацией за денежное вознаграждение.

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      Любовь Ширижик
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