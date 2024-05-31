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02:57, 1 июня 2024Мир

Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о взяточничестве

Минюст: экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован за взяточничество

Фото: Mark Rebilas/U.S. Navy/Reuters

Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк арестован по делу о взяточничестве, сообщил Минюст.

Адмирал в отставке и два предпринимателя «задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта».

Всех трое обвинены во взяточничестве и сговоре, 62-летнего Берка также обвиняют в совершении действий в личных финансовых интересах и сокрытии фактов.

Берк в 2020-2022 годах, как сообщили в Минюсте США, «курировал военно-морские операции в Европе, России и большей части Африки и командовал тысячами гражданских и военных сотрудников».

В начале мая сообщалось, что члену Палаты представителей от Техаса демократу Генри Куэльяру и его жене Имельде Куэльяр предъявили обвинения во взяточничестве и отмывании денег. Куэльяр якобы получил взятку в размере 600 тысяч долларов от азербайджанской нефтяной компании и от мексиканского банка.

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      Марина Совина
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