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19:27, 31 мая 2024Культура

Бывший муж Анастасии Заворотнюк отказался идти на похороны актрисы

Первый муж Заворотнюк Шварцкопф заявил, что не появится на похоронах актрисы

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывший муж Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Олаф Шварцкопф отказался идти на похороны актрисы. Об этом пишет MK.RU.

Отмечается, что ранее он выразил желание лично проститься с бывшей супругой. «На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», — сказал Шварцкопф.

Ранее ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова предложила внести супруга актрисы Петра Чернышова в Красную книгу.

Брак Заворотнюк и Шварцкопфа продлился около года. Они расстались в 1994 году. Во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у актрисы родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. В 2008 году артистка вышла замуж третий раз за фигуриста Петра Чернышова, в браке родилась дочь Мила.

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      Варвара Кошечкина
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