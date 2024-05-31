Дело о призывах к терроризму в отношении Дмитрия Гордона ушло в суд

СК завершил расследование дела в отношении украинского журналиста Гордона

Уголовное дело о призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) ушло в суд. Об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщает ТАСС.

По данным следствия, Гордон неоднократно распространял призывы к осуществлению террористических действий в отношении России и сообщал ложную информацию о российских ВС. Отмечается, что обвиняемый также совершал действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по национальному признаку, и призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении России.

В январе МВД России вновь объявило Гордона в розыск. Впервые российское ведомство разыскивало украинского журналиста в июле 2022 года.