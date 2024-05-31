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15:23, 31 мая 2024Мир

Еще одна страна разрешила ВСУ использовать ее оружие на территории России

Нидерланды разрешили использовать переданные Украине F-16 над территорией РФ

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды не будут против, если Украина решит использовать переданные F-16 над территорией России. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, передает «Коммерсантъ».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое оружие для ударов по России. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что Киев «может использовать поставляемое оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами».

30 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступали против подобных мер. Он признал, что это является эскалацией ситуации, однако, по его словам, успех России будет якобы означать еще большую угрозу для НАТО.

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      Лина Пивоварова
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