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19:14, 31 мая 2024Спорт

Фетисов сравнил россиян на Олимпиаде-2024 с разведчиками

Вячеслав Фетисов сравнил россиян на Олимпиаде-2024 с разведчиками
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Экс-игрок сравнил представителей страны с разведчиками. «Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения», — заявил Фетисов.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «бомжами» представителей страны, которые хотят выступить на Играх в Париже. Также с критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он назвал их командой иноагентов.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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