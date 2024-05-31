ОТВ: во Владивостоке заметили генерала НАТО Жерома Маллара

Атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар прибыл во Владивосток, сообщил региональный телеканал ОТВ.

Как отметили журналисты, в российский город генерал НАТО приехал вместе с дипломатами из Германии, Швейцарии и Франции. Вместе гости посетили генеральное консульство Японии. При этом дипломаты проигнорировали вопросы журналистов о целях визита.

По данным телеканала, до этого Маллара заметили в Хабаровске.

Согласно информации с сайта департамента государственного протокола МИД России, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Франции. По данным из открытых источников, ранее он занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Франции на Украине.

Ранее французский генерал, бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу предложил активно распространять прозападные фейки против России.