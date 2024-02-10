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02:22, 10 февраля 2024Мир

Французский генерал призвал распространять фейки для борьбы с Россией

Французский генерал Ришу призвал бороться с успехами России с помощью фейков

Фото: Unsplash

Французский генерал, бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу предложил активно распространять прозападные фейки против России. Об этом он высказался в эфире телеканала LCI.

Ришу призвал распространять фейки, чтобы противостоять «превосходному российскому нарративу».

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«Мы сейчас наполовину в панике… Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру… В том числе их нужно активно наполнять фейками», — предложил он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону позволило услышать риторику, которая отличается от заявлений НАТО. «Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью», — отметил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

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      Марина Совина
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