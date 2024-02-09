Политик Филиппо: интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных СМИ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал интервью, которое дал президент России Владимир Путин американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом Филиппо высказался в беседе с РИА Новости.

Филиппо оценил интервью Путина Карлсону и подчеркнул, что диалог позволил жителям западных стран услышать риторику, которая отличается от заявлений НАТО. По его мнению, теперь станет понятнее, что существуют более глубинные причины, по которым началась специальная военная операция России на Украине.

«В этом отношении это крайне важно. Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью», — отметил политик.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.