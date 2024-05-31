Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Воронежскую область

Губернатор Гусев: на подлете к Воронежу сбит дрон, последствий на земле нет

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — раскрыл подробности попытки атаки губернатор.

В ночь на пятницу, 31 мая, в Воронеже объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор тогда призывал сохранять спокойстви и следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.