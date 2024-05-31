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08:08, 31 мая 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Воронежскую область

Губернатор Гусев: на подлете к Воронежу сбит дрон, последствий на земле нет

Фото: Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — раскрыл подробности попытки атаки губернатор.

В ночь на пятницу, 31 мая, в Воронеже объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор тогда призывал сохранять спокойстви и следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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