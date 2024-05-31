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13:49, 31 мая 2024Экономика

Российский рынок растерял весь рост за весну

Индекс Мосбиржи упал до минимальных пунктов с конца февраля 3230 пунктов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В последний день мая индекс Мосбиржи продолжил падение, начавшееся во второй половине месяца, и растерял весь рост, достигнутый за весну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз на таких уровнях он находился 22 марта, а до этого — в конце февраля. На минимуме индекс опускался до 3229,32 пункта. С 17 мая он потерял уже более 250 пунктов.

На такой результат давит сразу ряд факторов. Отказ от дивидендов «Газпрома», на что компания пошла после первого за 25 лет убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) стал холодным душем для рынка.

Курс доллара от TradingView

Далее Центробанк намекнул не просто на более продолжительное сохранение ключевой ставки на высоком уровне, но и на ее возможный рост. С таким предположением уже согласны большинство аналитиков.

По масштабам и скорости снижения нынешняя коррекция стала рекордной за последний год. Продолжается и падение стоимости госдолга, который находится на минимальных уровнях с марта 2022 года. По состоянию на 31 марта индекс RGBI опустился до 107,7 пункта. Рубль после завершения налогового периода вернулся к состоянию ниже 90 рублей за доллар.

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      Платон Щукин
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