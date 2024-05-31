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12:36, 31 мая 2024Экономика

Индия вывезла золото из Великобритании

Times of India: Центробанк Индии вывез 100 тонн золота из Великобритании

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Центральный банк Индии вывез более 100 метрических тонн золота из Великобритании в свои внутренние хранилища. Об этом со ссылкой на источники сообщает Times of India.

Такое решение приняли из логистических соображений и из-за диверсификации хранения. В конце марта золотые резервы Индии составляли 822,1 тонны золота, из которых 408,31 тонны хранились внутри страны.

Как отмечает издание, такой объем драгоценного металла впервые ввозится в страну с 1991 года. Это решение позволит Центробанку сэкономить на хранении и не перечислять Банку Англии комиссию за резервы.

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По данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года закупки золота госбанками увеличились до рекордного уровня. Крупнейшим покупателем стал Китай, который наращивает золотые резервы уже 18 месяцев подряд. По оценке World Gold Council, только в марте Китай купил пять тонн золота, став третьим по этому показателю после Турции и Индии. А в целом мировые Центробанки за месяц увеличили запасы драгметалла на 15,7 тонны.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, из-за того, что регуляторы скупают драгоценный металл, не прекращается и рост цен на золото, обновляющих рекорды на фоне политической неопределенности и инфляции. Причиной наращивания доли золота в активах мировых ЦБ называют снижение доверия к доллару в связи с непомерно разросшимся госдолгом США.

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      Вячеслав Агапов
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