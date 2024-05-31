Командира разбившегося в Ивановской области Ил-76 наградили посмертно

Командира упавшего под Иваново Ил-76 посмертно наградили званием Героя России

Командира военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося 12 марта в Ивановской области, Сергея Свешникова посмертно наградили званием Героя России. Об этом сообщил командующий Военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в беседе с газетой «Красная звезда».

По его словам, звание Свешникову присвоили «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Ивановской области 12 марта. Катастрофа произошла около 13:00 по московскому времени при взлете воздушного судна с аэродрома. На борту находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Чтобы не допустить падения самолета на жилые дома, летчики увели его в сторону. Выживших в крушении нет.

В последнем докладе перед катастрофой экипаж Ил-76 сообщил о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, повреждающих систему. В результате борт не смог вернуться на аэродром на трех оставшихся двигателях.