Сергей Лазарев купил квартиру «диско-бабушке» из Сыктывкара

Новая квартира «диско-бабушки» из Сыктывкара оформлена на певца Лазарева

Певец Сергей Лазарев купил квартиру своей пожилой поклоннице из Сыктывкара. Об этом помощница пенсионерки Анита Бауэр рассказала на передаче «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

В феврале сообщалось, что исполнитель арендовал жилье Лидии Уляшовой, прозванной среди местных жителей «диско-бабушкой» за любовь к зажигательным танцам. Это была отдельная отремонтированная квартира со всеми удобствами, холодильником и телевизором.

В эфире гостья программы заявила, что поиски жилплощади осложняла внезапная популярность, настигшая пенсионерку. «Сначала Сергей Лазарев хотел снять квартиру, но все арендодатели отказывались от такой квартирантки, зная о ее популярности», — поделилась Бауэр. Тогда Лазарев решил приобрести недвижимости. Найденную квартиру он оформил на себя, позволив женщине проживать там, сколько она пожелает. Дома есть все необходимое, в том числе диван и телевизор. «Я в раю!» — воскликнула Уляшова, кружась в новой квартире.

Ранее поп-певец заявил, что был абсолютно очарован пожилой женщиной, которая энергично танцевала на его концерте в Сыктывкаре. Лазарев решил разыскать поклонницу и выяснил, что от нее отказались все родственники. Кроме того, у женщины финансовые и жилищные проблемы.