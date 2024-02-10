Сергей Лазарев пообещал помочь «диско-бабушке» из Сыктывкара

Певец Лазарев пообещал помочь жизнерадостной «диско-бабушке» из Сыктывкара

Российский певец Сергей Лазарев пообещал помочь жизнерадостной «диско-бабушке» из Сыктывкара, которая неожиданно стала звездой его социальных сетей. Об этом он рассказал в своем Telegram.

Поп-исполнитель заявил, что был совершенно очарован этой пожилой женщиной, когда увидел ее энергичные танцы на своем концерте в Сыктывкаре, и решил ее разыскать. Лазарев выяснил, что россиянку зовут Лидия, от нее отказались родственники. По словам артиста, у женщины есть серьезные финансовые и жилищные проблемы.

Узнав о непростой судьбе Лидии, Лазарев решил оказать ей посильную помощь. «Как оказалось, достаточно известная бабушка в Сыктывкаре. "Диско-бабушка" ее называют. Она очень жизнерадостная, но в жизни у нее, к сожалению, все не так радостно: проблемы с жильем, практически нет денег. Пытаемся выйти на людей, которые могут соединить с ней или передать ей нашу помощь», – рассказал певец.

Ранее Лазарев отреагировал на новость о том, что Федеральная налоговая служба подала в суд на компанию «Пудель-Штрудель», учредителем которой он является. Артист заявил, что организация прекратила свое существование еще в 2021 году, а также подчеркнул, что не знал о задолженности фирмы.