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15:29, 31 января 2024Культура

Сергей Лазарев отреагировал на новость о долгах перед налоговой

Сергей Лазарев заявил, что не знал о долгах своей компании перед налоговой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на новость о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на компанию «Пудель-Штрудель», учредителем которой он является. Соответствующая запись появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист заявил, что организация прекратила свое существование еще в 2021 году, а также подчеркнул, что не знал о задолженности фирмы.

«Мы перестали арендовать помещение под производство, и налоговая приняла решение исключить ООО "Пудель-Штрудель" из реестра. (...) О существовании налоговой задолженности у компании в 47 тысяч рублей мне ничего не известно, мы выясняем. Если таковая имеется, то погасим в ближайшее время», — написал исполнитель.

Лазарев добавил, что его личные счета «в полном порядке», а также призвал «не раздувать» скандал на ровном месте.

Ранее стало известно, что ФНС подала в суд на певца. Сообщалось, что артист является одним из учредителей ООО «Пудель-штрудель», которая занимается праздничными блюдами для животных. За время существования компания задолжала государству 46,2 тысячи рублей — сейчас она находится в процессе ликвидации, а ее счета арестованы.

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      Анастасия Астахова
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