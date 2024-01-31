Налоговая служба подала в суд на Сергея Лазарева из-за долгов

ФНС подала в суд на Лазарева из-за долгов и арестовала счета его компании

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на российского исполнителя Сергея Лазарева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, певец является одним из учредителей ООО «Пудель-штрудель», которая занимается праздничными блюдами для животных. За время существования компания задолжала государству сумму в размере 46,2 тысячи рублей — сейчас она находится в процессе ликвидации, а ее счета арестованы.

Помимо этого, Лазарев до 2019 года являлся учредителем еще одной организации — «Рижский кофе», которая занималась развитием ресторанов и доставкой продуктов. Долг фирмы составляет 99,5 тысячи рублей.

Если учредители не погасят долги, ФНС получит право арестовать их имущество, в том числе и имущество Лазарева.

Ранее суд вынес приказ о взыскании с эстрадного певца Филиппа Киркорова многомиллионной задолженности по налогам и сборам.