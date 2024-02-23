Сергей Лазарев помог с квартирой «диско-бабушке» из Сыктывкара

Певец Сергей Лазарев снял квартиру для «диско-бабушки» из Сыктывкара

Российский певец Сергей Лазарев снял квартиру для жизнерадостной диско-бабушки из Сыктывкара, ставшей звездой соцсетей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее поп-певец заявил, что был абсолютно очарован пожилой женщиной, которая энергично танцевала на его концерте в Сыктывкаре. Лазарев решил разыскать поклонницу и выяснил, что женщину зовут Лидия. Оказалось, что от нее отказались все родственники, кроме того, у женщины финансовые и жилищные проблемы. При этом она известна среди местных жителей как диско-бабушка за ее жизнерадостность и любовь к зажигательным танцам.

«Сегодня Лидия Витальевна (наша диско-бабушка из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником , с телевизором — все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать!» — сообщил Лазарев.

По его словам, квартиру для Лидии искали почти 10 дней, и то, что нашли, ей понравилось. Теперь женщину должны прописать в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы тот присматривал за ней.

Ранее Сергей Лазарев отреагировал на новость о долгах перед налоговой — Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на компанию «Пудель-Штрудель», учредителем которой он являлся. Артист утверждает, что не знал о задолженности фирмы, которая прекратила свое существование в 2021 году.