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11:06, 31 мая 2024Россия

Медведев ответил на разрешение Пентагона наносить удары по России

Медведев: поставленные ВСУ дальнобойные средства напрямую управляются НАТО

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вся военная техника и специалисты, которые противостоят России в конфликте, будут уничтожаться как и на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда будут наноситься удары. Об этом, реагируя на решение Пентагона, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Так политик отреагировал на информацию о том, что Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары американским оружием. Как сообщала газета The New York Times (NYT), глава Пентагона Ллойд Остин уже передал необходимое поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

Россия, по словам Медведева, понимает, что все удары, нанесенные дальнобойными средствами с территории Украины, напрямую управляются странами НАТО. «Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli», — считает политик.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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