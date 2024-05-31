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10:00, 31 мая 2024Россия

В Госдуме прокомментировали разрешение Пентагона наносить удары по России

Картаполов: разрешение Пентагона наносить удары по РФ никак не отразится на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Разрешение Пентагона Украине наносить удары по России никак не отразится на ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его комментарий по ситуации привело РИА Новости.

Он отметил, что Россия готова к возможной активизации на фронте. «Для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно», — пояснил Картаполов.

До этого газета The New York Times выяснила, что Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары американским оружием.

В материале издания указывалось, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал необходимое поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

Еще раньше издание Politico написало, что президент США Джо Байден тайно позволил украинской армии наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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