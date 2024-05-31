Названы причины отказа молодых россиян от работы дальнобойщиками

«Известия»: молодежь отказывается работать дальнобойщиками из-за сложных условий

Молодые россияне отказываются работать водителями-дальнобойщиками, несмотря на высокие зарплаты в этой сфере, до 150-250 тысяч рублей в зависимости от региона. Об этом со ссылкой на экспертов в транспортной отрасли пишут «Известия».

Главными причинами эксперты называют сложные условия работы водителя грузовика и низкий престиж этой профессии. Из-за непопулярности специальности дефицит дальнобойщиков в России по итогам 2023 года достиг 25 процентов, рассказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

Еще одним фактором нехватки кадров становится старение действующих водителей. По данным исследования Института социально-политических исследований Федерального центра РАН и Национального автомобильного союза (НАС), сейчас более 40 процентов дальнобойщиков — люди в возрасте от 40 до 50 лет. Из-за специфики работы и проблем со здоровьем многие из них хотели бы сменить профессию.

При этом, несмотря на достойный доход, молодежь не стремится работать дальнобойщиками. «Средний возраст кандидатов увеличивается примерно на 10 процентов год к году», — рассказала директор по персоналу транспортной компании Delko. Недостаточно в России и автошкол, обучающих водителей тяжелых грузовиков. Те же, что есть, готовят учеников на устаревшей технике, отметил президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

По данным организации, дефицит водителей категории CE в России в 2023 году вырос с 21 процента до 25 процентов. В отдельных компаниях ситуация привела к простоям до пяти процентов автопарков, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.