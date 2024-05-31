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15:15, 31 мая 2024Экономика

Названы причины отказа молодых россиян от работы дальнобойщиками

«Известия»: молодежь отказывается работать дальнобойщиками из-за сложных условий

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Молодые россияне отказываются работать водителями-дальнобойщиками, несмотря на высокие зарплаты в этой сфере, до 150-250 тысяч рублей в зависимости от региона. Об этом со ссылкой на экспертов в транспортной отрасли пишут «Известия».

Главными причинами эксперты называют сложные условия работы водителя грузовика и низкий престиж этой профессии. Из-за непопулярности специальности дефицит дальнобойщиков в России по итогам 2023 года достиг 25 процентов, рассказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

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Еще одним фактором нехватки кадров становится старение действующих водителей. По данным исследования Института социально-политических исследований Федерального центра РАН и Национального автомобильного союза (НАС), сейчас более 40 процентов дальнобойщиков — люди в возрасте от 40 до 50 лет. Из-за специфики работы и проблем со здоровьем многие из них хотели бы сменить профессию.

При этом, несмотря на достойный доход, молодежь не стремится работать дальнобойщиками. «Средний возраст кандидатов увеличивается примерно на 10 процентов год к году», — рассказала директор по персоналу транспортной компании Delko. Недостаточно в России и автошкол, обучающих водителей тяжелых грузовиков. Те же, что есть, готовят учеников на устаревшей технике, отметил президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

По данным организации, дефицит водителей категории CE в России в 2023 году вырос с 21 процента до 25 процентов. В отдельных компаниях ситуация привела к простоям до пяти процентов автопарков, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

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