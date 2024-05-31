Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 31 мая 2024Мир

В России рассказали о выгоде США от ударов вглубь России

Депутат Новиков: США выгодны удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США выгодно нанесение ударов вглубь территории России, в том числе, с помощью американского оружия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Тем не менее, как он подчеркнул, Вашингтон не хотел бы, чтобы США считали непосредственной участницей украинского конфликта.

«Мы видим, что заявление о разрешении Украине наносить удары по территории России американским оружием президент США Джо Байден сделать не решился. Вообще, с его стороны постоянно звучат многочисленные и достаточно противоречивые заявления по теме Украины. Поэтому, прежде чем обсуждать тему с применением американского оружие глубоко, надо сначала посмотреть, как вообще будут развиваться события», — считает политик.

Он подчеркнул, что США выгодна не победа Украины в конфликте, а затяжное противостояние двух стран, которое ослабляет и их самих, и Европу. Но ситуация постоянно меняется, поэтому Новиков призвал не торопиться с выводами.

«Все меняется. США будут оценивать свои выгоды в каждом конкретном случае. Но очевидно, что им выгодны удары по нашей стране, потому что это должно ее ослабить. Но вместе с тем Вашингтон не заинтересован в том, чтобы его признавали прямым участником конфликта», — заключил депутат.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Ранее Пентагон подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием по российским силам в Харьковской области. При этом в ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона в отношении запрета использования дальнобойных ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сообщника разведчиков, убивших девушку в ЛНР, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали

      Постоянную головную боль назвали главным симптомом смертельно опасной болезни

      Партнерский материал

      Александра Петрова уличили в звездной болезни

      Ведущая «Дома-2» рассказала о поездках в больницу к Заворотнюк

      Зеленский нашел главного врага Украины

      Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе

      Россиянка опознала в избитом ветеране СВО расчленителя своей 16-летней дочери

      В России оценили перспективы возврата к прежней торговле с Европой

      На российской границе задержали пятерых иностранцев

      В СЖР ответили на желание фонда Клуни добиться ареста журналистов из России в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше