В России рассказали о выгоде США от ударов вглубь России

Депутат Новиков: США выгодны удары по России

США выгодно нанесение ударов вглубь территории России, в том числе, с помощью американского оружия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Тем не менее, как он подчеркнул, Вашингтон не хотел бы, чтобы США считали непосредственной участницей украинского конфликта.

«Мы видим, что заявление о разрешении Украине наносить удары по территории России американским оружием президент США Джо Байден сделать не решился. Вообще, с его стороны постоянно звучат многочисленные и достаточно противоречивые заявления по теме Украины. Поэтому, прежде чем обсуждать тему с применением американского оружие глубоко, надо сначала посмотреть, как вообще будут развиваться события», — считает политик.

Он подчеркнул, что США выгодна не победа Украины в конфликте, а затяжное противостояние двух стран, которое ослабляет и их самих, и Европу. Но ситуация постоянно меняется, поэтому Новиков призвал не торопиться с выводами.

«Все меняется. США будут оценивать свои выгоды в каждом конкретном случае. Но очевидно, что им выгодны удары по нашей стране, потому что это должно ее ослабить. Но вместе с тем Вашингтон не заинтересован в том, чтобы его признавали прямым участником конфликта», — заключил депутат.

Ранее Пентагон подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием по российским силам в Харьковской области. При этом в ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона в отношении запрета использования дальнобойных ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».