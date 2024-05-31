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02:35, 31 мая 2024Мир

Орбан заявил об увязших на Украине США

Орбан: Байден не является плохим человеком, но США слишком увязли в конфликте
СюжетРакетные удары по Украине:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Aris Oikonomou / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает американского президента Джо Байдена плохим человеком, который хочет зла, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканалу XTV.

По его словам, США слишком глубоко увязли в конфликте на Украине и выбраться оттуда трудно. «Я не думаю, что Джо Байден плохой человек или что он хочет плохого. Но США настолько глубоко вовлеклись в войну, что выйти из нее тяжело», — подчеркнул политик.

По мнению Орбана, Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре может быстро завершить конфликт.

Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Госдеп подтвердил согласие Байдена на удары Киева по России.

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      Марина Совина
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