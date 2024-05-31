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12:48, 31 мая 2024Экономика

Отапливать дома россиян предложили по-новому

Многоквартирные дома в России предложили оборудовать погодными датчиками

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Многоквартирные дома в России предложили оборудовать устройствами погодного регулирования. Инициатива, в соответствии с которой здания смогут отапливать по-новому, прозвучала во время заседания комиссии Госсовета по энергетике, пишут «Известия».

Экономист Андрей Лобода уточнил, что погодные датчики устанавливаются на систему теплоснабжения домов. Устройства реагируют на температуру воздуха и в зависимости от этого регулируют мощность обогрева, тем самым помогая избегать лишних энерготрат. По его мнению, расходы на их установку смогут окупиться за три-пять лет.

Минэкономразвития поддержало инициативу. Представитель ведомства отметил, что главная задача регулирования мощности обогрева домов — сохранение оптимального соотношения между комфортным микроклиматом зданий и экономичным расходом топлива. Он добавил, что при установке таких датчиков за год можно сэкономить около 18 процентов тепловой энергии.

Ранее член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин оценил возможность отказа от плановых отключений горячей воды в стране.

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      Полина Кислицына
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