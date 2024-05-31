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15:22, 31 мая 2024Спорт

Овечкин оценил отъезд российских футболистов в Европу

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин поддержал отъезд российских футболистов в Европу

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» оценил отъезд российских футболистов в европейские лиги.

Хоккеист поддержал решение отечественных футболистов. «Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах, и если есть возможность развиваться, то почему нет?» — заявил он.

В сентябре 2023 года главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

На данный момент в европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад».

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      Анастасия Борисова
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