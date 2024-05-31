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13:31, 31 мая 2024Наука и техника

Перу и Словакия присоединились к лунной программе США

SpaceNews: Перу и Словакия присоединились к американской программе Artemis

Фото: Josh Valcarcel / Globallookpress.com

Перу и Словакия присоединились к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашения Artemis были подписаны на отдельных церемониях в штаб-квартире НАСА. Перу представлял министр иностранных дел страны Хавьер Гонсалес-Олаеча, Словакию — министр образования, исследований, развития и молодежи Томаш Друкер. Со стороны США на церемониях подписания присутствовали представители НАСА и госдепартамента.

Теперь вместе с Перу и Словакией к программе Artemis насчитывается 42 государства.

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Ранее издание сообщило, что Литва стала 40-й страной, присоединившейся к программе Artemis.

Также в мае SpaceNews сообщило, что Сербия стала 11-й страной, которая присоединилась к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

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      Иван Потапов
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