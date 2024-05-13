Сербия присоединилась к проекту китайской лунной станции

Сербия стала 11-й страной, присоединившейся к китайскому лунному проекту ILRS

Сербия присоединилась к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Министерство науки, технологического развития и инноваций Сербии и Национальное космическое управление Китая.

Европейское государство стало 11-й страной, которая присоединилась к программе ILRS.

Ранее к проекту ILRS присоединился Никарагуа.

В апреле Словакия стала 39-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis.

В том же месяце глава НАСА Билл Нельсон в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США заявил, что если китайская сторона окажется на Луне раньше американской, то присвоит занятую территорию, что нельзя считать мирным использованием космоса.