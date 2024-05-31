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21:55, 31 мая 2024Бывший СССР

Побывавший на Украине инструктор раскрыл жуткие подробности подготовки военных

Инструктор Гроссман заявил, что украинских военных обучают рефлекторно убивать

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Западные техники подготовки военнослужащих направлены на то, чтобы вызывать у бойцов удовольствие от убийства. Жуткие подробности подготовки солдат раскрыл побывавший на Украине подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэвид Гроссман в интервью украинскому телеканалу «Первый западный».

«На основе современных средств подготовки — я имею в виду симуляторы и нацеливание на объект, — мы сделали убийство врага условным рефлексом», — высказался американский инструктор.

Прошедший подобную подготовку военный впоследствии будет «испытывать радость от убийства» противника, заключил Гроссман.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила секретные прифронтовые базы, где иностранные наемники обучали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бывший британский военнослужащий Дэн Ридли сообщил, что функционирование базы в Харьковской области не было профинансировано Киевом.

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      Маргарита Пименова
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