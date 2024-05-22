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17:06, 22 мая 2024Мир

В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

Sun: РФ уничтожила секретные базы, где иностранные наемники обучали солдат ВСУ

Вадим Савицкий / ТАСС

Российская армия уничтожила секретные прифронтовые базы, где иностранные наемники обучали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — признает издание, описывая одну из до сих пор существующих таких баз в Харьковской области, выполняющую функцию центра подготовки украинцев.

Как указал в интервью бывший британский военнослужащий Дэн Ридли, функционирование базы в Харьковской области не финансируется Киевом.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что базы НАТО по подготовке украинских военных станут законными целями для российских военных в случае, если они все же появятся на Украине.

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