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10:31, 20 мая 2024Мир

Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине

Нуланд: базы подготовки НАТО на Украине станут целями российских военных

Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Базы НАТО по подготовке украинских военных станут законными целями для российских военных в случае, если они все же появятся на Украине. Об этом ABC News заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«[Появление тренировочных баз Североатлантического альянса] будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении», — предупредила экс-заместитель главы Госдепа. Она также признала, что в условиях эскалации конфликта западным военным стало сложнее перенаправлять личный состав Вооруженных сил Украины для прохождения военной подготовки на территории альянса.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военнослужащие не задействованы в боевых действиях на украинской территории, и США не станут отправлять на Украину своих военных. «Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — указал он.

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      Виктория Кондратьева
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