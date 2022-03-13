США отказались отправлять своих военнослужащих на Украину

В Белом доме заявили, что не станут отправлять американских военных на Украину

Американские военнослужащие не задействованы в боевых действиях на украинской территории и США не станут отправлять на Украину своих военных. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

«Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — указал представитель Белого дома, прокомментировав известия об ударе по украинской тренировочной базе близ Львова.

Ранее стало известно, что США поставят на Украину новый пакет военной помощи. Он предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.

12 марта президент США Джо Байден издал меморандум об оказании военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Она предполагает поставку оборонных изделий и услуг Минобороны США, а также военного обучения.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.